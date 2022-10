Ela foi chamada de egoísta por não deixar o marido comer sua comida em um jantar

Uma mulher foi completamente criticada por conta de sua atitude durante um jantar com seu marido. Em um desabafo feito por ela no Reddit, a mulher relata que acabou em uma grande discussão com seu marido dentro de um restaurante.

Conforme a publicação feita por ela de forma anônima, a mulher conta que ela e o marido tem gostos diferentes quanto o assunto é comida. Apesar disso, pedir as refeições em um restaurante não era um problema até que seu marido começou a tentar “experimentar” um pouco da sua comida.

“Ele fez isso diversas vezes e eu falei que se ele tinha tanta curiosidade, então que pedisse o mesmo prato que eu da próxima vez”, explica a mulher.

No entanto, o último jantar do casal terminou em uma grande discussão. “Antes de fazer o pedido eu perguntei a ele se ele estava certo do prato que queria, e ele disse que sim”.

As coisas não saíram como o esperado

Segundo relato, assim que os pratos de comida chegaram o casal começou a comer e em pouco tempo o homem perguntou se poderia comer um pouco do prato escolhido pela esposa.

“Eu olhei para ele de forma ameaçadora e perguntei se aquilo era sério, ele disse que se interessou pela aparência do prato e que queria experimentá-lo, eu recusei e ele ficou insistindo até que eu o mandei ficar quieto. Ele se levantou e foi embora”.

Ao chegar em casa, a mulher descobriu que o assunto ainda não havia acabado e o casal se envolveu em uma grande discussão.

“Ele disse que eu agir de forma egoísta e que ele só tinha pedido umas garfadas do meu prato. Não estamos nos falando desde então e estou me sentindo péssima com a situação”, finaliza a mulher que depois afirma que cada um é responsável por pagar a sua parte da refeição.

Para os usuários do Reddit, a história toda é muito estranha, principalmente por um casal dividir a conta. “Vocês são casados e pagam as refeições separadamente? Ele apenas pediu uma mordida ou queria comer todo seu prato? O que realmente envolve a escolha dele?”, questionou uma pessoa.

“Os dois estão corretos em sua atitude, vocês dois devem estar bem e alinhados sobre o compartilhamento de comida para que situações desse tipo não voltem a acontecer”, comentou uma pessoa.

“Seu marido não respeitou suas escolhas, ele tem que entender que querer não é poder”, comentou outra.