Com apenas 1,1 metro, russo afirma ter assinado contrato para lutar no UFC

O influencer e fã de artes marciais Hasbulla Magomedov, conhecido entre os russos como “Mini Khabib”, em referência ao lutador russo Khabib Nurmagomedov, disse em suas redes sociais que fechou um acordo para lutar no UFC.

Até aí, nenhuma novidade, já que o UFC é o sonho de 100 entre 100 lutadores de artes marciais mistas (MMA) e o topo da carreira dos lutadores. O único problema CE que Hasbulla tem apenas 1,1 metro de altura, o que o deixaria em franca desvantagem contra lutadores de mais de 2 metros.

“Os rumores são verdadeiros. Assinei oficialmente um acordo para lutar no @ufc! Os detalhes serão revelados até o fim do ano. Agradeço a minha equipe por tornar esse sonho realidade”, postou Hasbulla em seu Twitter.

Hasbulla tem um tipo de nanismo causado por deficiência de hormônios do crescimento e possui fisionomia de criança

Seguidores do influenciador disseram nas redes que ele deve ser embaixador do UFC nos principais eventos da categoria e pode, eventualmente, integrar as equipes de alguns lutadores. Especula-se nas redes, inclusive, que ele deve lutar no game do UFC.

Arqui-inimigo do irlandês Conor McGregor, uma das maiores estrelas do esporte atualmente, o influencer já teria até pedido ao chefão do UFC, Dana White, que o deixasse enfrentá-lo no octógono, após uma troca de insultos pelas redes sociais. “Ei, tio @danawhite e @ufc, por favor, faça acontecer, deixe-me comer esse frango @TheNotoriousMMA”, postou.

Apesar das especulações sobre a possibilidade de um confronto, o que se sabe até agora é que o novo contratado fechou um acordo d3e cinco anos para trabalhar no departamento de relações com a mídia e esse contrato não tem nenhuma previsão de luta envolvendo o jovem russo.