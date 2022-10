Trabalha de supermercado critica clientes desagradáveis e revela os principais ‘hábitos irritantes’

Trabalhando longas horas, os funcionários de supermercados precisam interagir com centenas de clientes todos os dias.

Não é surpresa que muitos deles se cansem de ouvir os mesmos comentários repetidamente - e ninguém sabe disso melhor do que Anya Ellis, que trabalha na Tesco, na Europa.

Universitária de 23 anos que trabalha no varejo como caixa, Anya tem que lidar com muitos compradores, como detalhado pelo site The Sun.

E segundo ela, os compradores podem ser divididos em quatro grupos, que ela revelou no TikTok.

A jovem trabalhadora de supermercado revelou em um vídeo que muitas vezes, os clientes criavam uma conversa fida para dizer que “só vieram para uma coisa”.

Os comentários irritantes - e chatos - não param por aí, já que muitos compradores também tentariam a sorte nas caixas registradoras.

Vendo que os itens não são escaneados, alguns compradores atrevidos sempre comentam: ‘’Não está digitalizando? Deve ser grátis’'.

Apesar das brincadeiras, nem todos entram na loja de bom humor - e, infelizmente, Anya tem que lidar com eles, não importa o que aconteça.

Como a maioria dos grandes varejistas, a rede em que trabalha agora cobra por sacolas plásticas - e algumas pessoas não estão satisfeitas com isso.

Ainda de acordo com as informações, os encontros desagradáveis logo são esquecidos no momento em que um cliente idoso, geralmente uma senhora, entra e conversa com Anya.

'I work at Tesco and there’s four types of customers - they all say the same things'https://t.co/A32BGSe8qV — The Sun (@TheSun) October 12, 2022

Texto com informações do site The Mirror