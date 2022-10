Noiva chama madrinha de egoísta após ela se recusar a furar as orelhas

Uma noiva foi considerada como “noiva neurótica” depois de exigir que uma de suas madrinhas furasse as orelhas para usar brincos durante seu casamento. Segundo ela, a madrinha “egoísta” se recusou a atender sua exigência.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva usou o Reddit para compartilhar sua frustração com a escolha da amiga. Para ela, a madrinha deveria saber que era esperado que ela utilizasse joias no dia do casamento para combinar com as demais.

“Estou tendo um dilema, minha madrinha não vai furar suas orelhas para o meu casamento. Sei que isso pode gerar sensações conflitantes para algumas pessoas, mas eu sinto que quando você aceita ser madrinha de alguém, você precisa estar ciente de que poderá precisar usar joias no dia do casamento”.

“Ela disse que pretende usar brincos de pressão, mas todos os pares que eu encontro são horrorosos! Eu amo minha madrinha, mas estou cansada de pedir que ela se anime com o casamento. Já liguei para ela umas cinco vezes e ela nem atende mais minhas ligações”.

Ela não sabe como lidar com a amiga

A mulher continuou seu desabafo reforçando como a amiga está até mesmo considerando desistir do posto de madrinha por conta das solicitações dela.

Para mostrar seu ponto de vista aos usuários da plataforma, ela compartilhou o conteúdo de diversas mensagens trocadas com a amiga.

“Estou tão chateada porque você diz que vai se envolver no meu casamento e depois me apunhala pelas costas. Você sabia o que significava ser madrinha e aceitou essa responsabilidade, então preciso de mais ajuda da sua parte. Estou cansada de ter que te pedir ajuda”, diz a noiva ao que a amiga responde:

“Sinto muito, não vou desistir, mas não quero furar minhas orelhas. Não me sinto confortável com isso e tenho meus motivos. Já tenho 25 anos e acho que é seguro dizer que se quisesse furar as orelhas, já teria furado. Seu casamento é importante para mim, mas as orelhas são minhas. Quanto a querer ajuda, você está exigindo mais do que todas podemos fazer. Eu te amo e quero ser parte do seu dia, só acho que precisamos esclarecer algumas coisas”, finaliza a amiga.

Para muitas pessoas, a noiva está exagerando ao dizer que tem “direitos” sobre a escolha das outras pessoas.

“Você está com um pensamento errado sobre isso. Fui madrinha de uma das minhas melhores amigas. Não tenho as orelhas furadas e ao presentear as madrinhas com brincos ela escolheu me dar uma pulseira por respeitar minha escolha”, comentou uma pessoa.

“Você está tão obcecada por si mesma que está exigindo que alguém mude seu corpo conforme seu gosto”.