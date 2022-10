Uma mulher foi flagrada tirando um pedaço de plástico, que estava escondido no sutiã, e colocando no prato em uma tentativa atrevida de evitar pagar a conta.

A golpista com a família foram em um restaurante, na Inglaterra, e pediram quatro entradas, sete acompanhamentos, seis pratos principais e quatro bebidas, de acordo com informações do site Daily Star.

No entanto, a família começou a ‘resmungar’ sobre sua experiência gastronômica assim que comeram o primeiro prato.

E não demorou muito para que a dona do restaurante Naseem Khan descobrisse o truque cometido pela mulher.

Mulher que pediu 21 pratos coloca plástico na comida para não pagar conta; pega no flagra

A câmera de segurança mostra a mulher ajustando o sutiã logo após terminar de comer. Ela então pega um pequeno maço e usa o pedaço de plástico que evolve a embalagem.

Segundo o site, logo depois ela coloca o objeto no curry. Naseem disse: “A mulher chamou o garçom e disse que havia plástico em sua comida”.

O garçom disse: “Não temos esse plástico em nossa cozinha, mas tenho autonomia para lhe dar 20% de desconto e não cobrar pelo prato”.

O marido então se levantou e disse que não iria pagar. Com o barraco, a família foi embora assim mesmo.

A refeição de 21 itens - incluindo duas costeletas de cordeiro - totalizou 170 libras (pouco mais de R$ 1 mil).

“Quando enviei a filmagem para um grupo local de restaurantes, muitos dos proprietários disseram que viram algo semelhante”, disse ela.

Ainda de acordo com as informações, a polícia confirmou depois que estava investigando o caso. Confira:

Com informações do site Daily Star