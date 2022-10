Mulher faz descoberta rara após se deparar com ‘rocha’ branca na estrada (Emerice Hallock/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Certo dia, Emerice Hallock e seu irmão dirigiram por um trecho remoto de uma rodovia. Contudo, no meio do trajeto, a atenção de ambos foi chamada por algo incomum na estrada de Alberta, no Canadá. Relato extraído do portal The Dodo.

A dupla avistou um elemento branco e brilhante no mato ao lado da estrada. Sem saber do que se tratava, os irmãos tinham uma certeza: Aquilo tinha vida e estava sozinho.

Hallock teria pensado no início que se tratava apenas de uma pedra peculiar, mas passou rápido de mais para ter certeza.

O cenário mudou de figura quando seu irmão deu uma olhada com mais atenção. O homem percebeu que não se tratava apenas de uma pedra diferente.

“Ele estava me dizendo para me virar”, disse Hallock ao The Dodo. “Ele disse que viu um porco-espinho albino. Eu estava tipo, ‘Sim, tudo bem.’ [Mas] ele estava pirando, então eu me virei.”

A descoberta do animalzinho peculiar e raro

Aquela vista não era coisa da cabeça do irmão de Hallock. De fato, era um porco-espinho albino. Aquilo realmente caiu como algo raro aos olhos da dupla. Ao sair do carro, a mulher não podia acreditar no que seus olhos viam.

“Foi uma loucura, honestamente”, disse ela. “Eu nunca vi um porco-espinho na minha vida, então ver um albino foi alucinante.”

Deslumbrante, o porco-espinho albino exibia sua pelagem branca e espinhos, aparentando estar completamente saudável e feliz enquanto caminhava. Talvez ele soubesse o quão precioso e raro e é.

“Ele parecia bem!” disse Hallock.

Hallock conseguiu até mesmo registrar um vídeo do rostinho do animal, enquanto ele passeava no solo. O porco-espinho acabou voltando para a floresta, após seu show de exibicionismo à dupla.

Quando você estiver na estrada e passar por algo peculiar, talvez seja a oportunidade de se deparar com uma raridade no meio do caminho, assim como ocorreu com a dupla de irmãos.

“Definitivamente será algo de que me lembro”, disse Hallock.