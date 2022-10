Mulher afirma se incomodar com os ‘estranhos hábitos de limpeza’ do marido

Uma mulher afirmou estar completamente farta dos “estranhos hábitos de limpeza” de seu marido. Segundo ela, a situação chegou ao ponto de causar grandes discussões entre o casal.

Conforme a publicação, realizada por ela no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, o homem limpa a casa de forma “estranha”, se recusando até mesmo a aceitar sugestões.

“Nós tivemos uma grande briga por causa da limpeza da cozinha. Geralmente ele limpa a cozinha enquanto coloco as crianças para dormir e isso funciona bem para nós dois. No entanto, eu o encontrei varrendo os balcões da cozinha com uma vassourinha e a pá”.

“Eu já pedi a ele para não fazer isso e depois de vê-lo fazendo a mesma coisa eu fiquei com raiva e questionei se ele não poderia simplesmente limpar a cozinha de forma normal, com um pano nos balcões e a vassoura no chão”, conta a mulher.

Eles acabaram tendo uma grande discussão

Segundo ela, o marido não conseguiu entender os motivos de seus pedidos. “Ele simplesmente não consegue entender o que tem de errado nessa situação”.

“E para piorar ainda disse que se não for da sua forma, ele não vai mais limpar. Mas a forma como ele limpa a cozinha é nojenta! Ele não vai me ouvir e nem quer mesmo falar sobre isso”, finaliza a mulher.

Para os usuários, ele realmente pode causar problemas por ter esse hábito. “Se ele usar pano e desinfetante depois, não tem problema”, comentou uma pessoa.

Leia também: Marido não deixa a esposa ligar o aquecedor para economizar, mas sai com amigos

“Os germes que isso pode causar! Eu fico tremendo só de ler o seu relato”, comentou outra pessoa.

Uma terceira deu uma sugestão rápida e prática: “Compre uma vassoura para esse tipo de uso em específico. Problema resolvido”.

“Existem diferentes formas de fazer uma tarefa. Contato que ele limpe as superfícies depois, não vejo problemas”, comentou outra pessoa ao que outra complementou: “Eu poderia viver com esse hábito para não ter que ficar sem ajuda em casa”.