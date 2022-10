Mulher afirma que nome ‘incomum’ foi responsável por tornar sua vida infernal

Uma mulher afirma ter que lidar diariamente com uma série de inconvenientes causados por seu “nome incomum”. Segundo ela, que buscou o Reddit para desabafar, enquanto algumas pessoas consideram seu nome como o “nome de um cachorro”, os homens usam do nome para “cantadas inconvenientes”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, ao compartilhar sua experiência a mulher pretende alertar outros pais para que evitem escolher este mesmo nome para seus filhos.

“Meu nome é Angel, e é definitivamente um nome problemático. Como uma garota que foi nomeada desta forma eu posso garantir: eu vivo um inferno”.

“Preciso lidar com piadas constantes e tentativas invasivas de flerte. Hoje mesmo um cliente me perguntou se meu nome realmente é Angel e depois que confirmei ele decidiu que seria legal perguntar se eu ‘poderia ser seu anjo particular’”, comenta a mulher extremamente revoltada com a situação.

Ela está cansada de lidar com situações deste tipo

Segundo Angel, seu nome se torna ainda mais “atrativo” para piadas e comparações indesejadas por conta de seu temperamento.

“Eu costumo ser uma pessoa amigável e tranquila, então as pessoas adoram me dizer que eu ‘realmente sou um anjo’ e isso é cansativo! Não nomeie seus filhos com nomes típicos de animais de estimação”.

Algumas pessoas deram conselhos para a mulher e sugeriram a ela adotar Angel como um apelido e se apresentar com outro nome.

“Tente usar algo como Angela ou até mesmo Angie, isso pode ajudar”, sugeriu uma pessoa.

“Eu conheci uma pessoa chamada Preciosa, foi estranho falar com ela e ainda mais estranho quando ela me perguntou o que eu achava do seu nome. Me sinto mal por essas pessoas”, comentou outra pessoa.

“Tenho um amigo chamado Heaven e é diferente se acostumar com uma palavra assim sendo usada como nome. Ele e sua família são bem religiosos então é compreensível, mas é difícil levar a sério essa escolha”, finalizou outra pessoa.