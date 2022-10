‘Meu namorado levou meu filho para fazer uma tatuagem mesmo eu dizendo não’

Uma mãe ficou completamente irritada depois que seu companheiro decidiu agir contra sua vontade e levou seu filho de 16 anos para fazer uma tatuagem.

Apesar de não se importar com tatuagens, a mãe afirma que o filho tem uma tendência a mudar de opinião rapidamente e que isso pode ser um problema quando o assunto é fazer uma tatuagem.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher utilizou um tópico do fórum online Mumsnet para desabafar com os demais usuários sobre sua situação.

De forma anônima ela revela ter notado que o filho tende a mudar rapidamente de ideia quando o assunto são decisões relacionadas a seu corpo e aparência.

“Ele está passando por fases em que se interessa por alguma coisa e depois muda rapidamente de ideia. Meses atrás ele quis um piercing na sobrancelha, eu autorizei e em seis meses ele enjoou e tirou. Depois ele pediu um piercing no lábio e um no nariz, eu disse que não e ele logo perdeu o interesse”, conta.

Ela ficou furiosa

Segundo a mãe, mesmo com as mudanças de ideia o filho sempre manifestou sua vontade em fazer uma tatuagem.

“Ele sempre quis uma tatuagem e recentemente decidiu qual desenho gostaria de fazer e veio me perguntar se estava autorizado. Eu disse que não e pedi a ele para esperar os 18 anos”.

“Quando ele e meu companheiro chegaram em casa eu descobri que meu companheiro o autorizou a fazer a tatuagem. Fiquei furiosa e até agora ele está achando que sou irracional por isso”, conta a mãe.

Para os usuários da plataforma, as reações foram mistas, sendo que alguns concordaram com a raiva da mãe, enquanto outros acharam que ela está exagerando.

“Você não está errada. Ele não discutiu com você e nem respeitou a forma como você se sente”, comentou uma pessoa.

“Na minha opinião depende muito do desenho feito. O quão grande, estranho, ofensivo e visível é? Se for pequeno e discreto, ele não vai ter muito arrependimento, mas eu também ficaria irritada se fosse meu filho de 16 anos”.