“Meu corpo, minha escolha”: atriz iraniana tira roupa em protesto contra morte de jovem

A morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, espancada e torturada pela polícia moral do Irã por não cobrir adequadamente os cabelos com o hijab, como manda as leis do país, provocou uma onda de protestos que varreu todo o mundo.

Engrossando o coro de indignados, a atriz iraniana Elnaaz Norouzi, famosa por sua atuação nas produções de Bollywood, na Índia, resolveu postar imagens apenas de lingerie, algo completamente impensável pelas leis iranianas. Mais do que protestar contra a execução da jovem, ela quis também mostrar seu apoio ao movimento anti-hijab que começa a tomar corpo nos países islâmicos com o slogan “Meu corpo, minha escolha”.

Em vídeo postado em sua rede social, a atriz aparece tirando várias peças de roupa, incluindo o hijab, antes de aparecer somente de calcinha nude e sem o sutiã, cobrindo os seios com as mãos. Na postagem, ela promove a “liberdade de escolha para todas as mulheres do oriente médio”.

Atriz iraniana Elnaaz Norouzi protesta contra morte de jovem no Irã (Reprodução / Instagram)

Nas imagens, ela aparece também vestida à moda ocidental, de jeans, saias, tops e shorts curtos. O vídeo foi retirado do Instagram depois.

“Toda mulher, em qualquer lugar do mundo, independentemente de onde ela seja, deve ter o direito de usar o que quiser e quando ou onde quiser. Nenhum homem nem outra mulher tem o direito de julgá-la ou pedir-lhe que se vista de outra forma”, disse a atriz.

“Todo mundo tem visões e crenças diferentes e elas precisam ser respeitadas. Democracia significa poder de decisão. Toda mulher deve ter o poder de decidir sobre o seu próprio corpo!”, completou.

