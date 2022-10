Madrinha rouba bolo de casamento após ‘comportamento exagerado’ da noiva

Uma madrinha decidiu acabar com os planos do “casamento perfeito” da noiva depois que os comportamentos dela a fizeram desanimar com relação ao planejamento da ocasião.

Conforme relato, compartilhado no Reddit e publicado pelo The Mirror, a mulher recebeu uma série de ordens da noiva e se surpreendeu ao descobrir que mesmo as seguindo à risca, não fez o suficiente.

Segundo seu relato, a noiva decidiu ter um casamento em tons de azul para se destacar em meio a paisagem “nevada” do inverno. Para receber o bolo, a madrinha precisaria fazer um trajeto de 45 minutos na ida e na volta, sendo que a noiva sugeriu que ela pegasse uma rota alternativa mais lenta para não danificar o bolo.

“Eu acabei com um trajeto de 1 hora e 15 minutos na viagem de volta e precisei acordar às 6 da manhã para conseguir atender a mais essa exigência da noiva”.

Não foi o suficiente

Segundo relato, a mãe da noiva foi a primeira a perceber algo “de errado” com o bolo e descontar toda a frustração para cima dela, uma vez que o bolo deveria ser na mesma cor de azul que a decoração da festa, fato que a noiva não informou aos decoradores.

“Eu conversei com minha amiga durante todo o tempo para ela estar ciente do andamento das alterações e ela disse que estava perfeito. Paguei as alterações e voltei com o bolo”.

“Minha amiga viu o bolo sendo montado e ficou possessa! Ela me acusou de trocar o bolo alegando ter visto uma versão diferente pela chamada”.

“Fiquei irritada com a situação e dirigi para casa. Coloquei o telefone no silencioso e comi o bolo de casamento com meu namorado e nossas famílias. Ninguém além dele sabe o real motivo disso e eu também não me sinto culpada de ter tomado essa decisão”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente: “Espero que o bolo seja gostoso, você mereceu desfrutar cada pedaço dele”.

“Espero que tenha sobrado para congelar e comer o resto no divórcio da sua amiga”, comentou outra pessoa.