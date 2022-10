Homem se recusa a retirar seu carro e deixa vizinha presa em casa por 13 horas

Uma mulher ficou extremamente irritada devido a atitude de seu vizinho que propositalmente bloqueou a saída de sua garagem e a deixou presa em casa por 13 horas.

Indignada com a atitude do homem, a mulher compartilhou um vídeo no TikTok expondo a situação e teve seu caso noticiado pelo The Mirror.

Segundo relato, Stacey Campbell conta que o vizinho afirmou ter “o direito de estacionar ao lado de fora de sua casa” e por este motivo optou por colocar seu carro estacionado de forma a bloquear a saída dos carros de seus vizinhos.

Com sua atitude, Stacey e outros moradores foram impedidos de utilizar seus veículos, o que gerou uma série de problemas principalmente para os que, como ela, tinham compromisso na data.

“As alegrias e os problemas de estacionar e precisar usar o carro em um domingo”, escreve Stacey na legenda da publicação que já alcançou mais de 68 mil visualizações até o momento.

Ele se recusou a mover o veículo

Na gravação feita por Stacey, é possível ver uma Mercedes estacionada na passagem de veículos, impedindo a saída dos demais carros estacionados no local.

Após pedir ao homem para retirar o carro para que ela pudesse sair, Stacey ainda afirmo que ele se recusou: “Pedi a ele para retirar o carro porque estava bloqueando o meu há mais de 13 horas, mas ele se recusou a sair”.

“Algumas pessoas são realmente imprudentes!”, afirmou a mulher que ficou impossibilitada de levar a filha em compromissos pré-agendados, o que deixou a ela, e a menina, extremamente frustradas.

Para os usuários do TikTok, ela deveria ter tomado medidas drásticas após a recusa do homem, outras apenas o criticaram.

“Por que geralmente pessoas com veículos caros são mais propensas a agirem como se fossem os donos da rua?”, questionou uma pessoa.

Após ser questionada por outras pessoas sobre acionar a polícia, Stacey revelou que o fez, deixando o vizinho “verbalmente agressivo” quando os policiais solicitaram a ele que removesse o carro do local.