Gêmeas japonesas gastam R$ 1,4 milhão em cirurgias e se dizem ‘embaixadoras da plástica’

As irmãs gêmeas japonesas Chie e Chika Yoshikawa, de 34 anos, fazem sucesso nas redes sociais ao mostrar uma rotina repleta de cirurgias estéticas. Elas se definem como “embaixadoras da plástica” e, em menos de dez anos, já passaram por dezenas de procedimentos. Elas viraram notícia na imprensa japonesa ao revelar que já gastaram mais de 40 milhões de ienes, o equivalente a R$ 1,4 milhão.

Chie e Chika contam com mais de 131 mil seguidores só no Instagram. Segundo elas relataram, o vício em procedimentos estéticos começou depois que elas viveram uma infância marcada por comparações. “Parentes falavam que uma era mais bonita do que a outra, se alguma tinha uma nota um pouco maior na escola, eles falavam que essa era mais inteligente”, disseram.

Assim, as japonesas começaram a buscar a “beleza perfeita”. Em 2014, Chie passou pelo primeiro procedimento e, de lá para cá, ambas já fizeram dezenas de cirurgias que vão desde operações no nariz, a modificações das pálpebras até a cirurgias para arredondar o formato do rosto. Além disso, elas são adeptas do uso frequente de botox.

As gêmeas mergulharam de vez nesse universo e hoje atuam como influenciadoras desse mercado de cirurgias plásticas. Elas admitem que a prática pode se tornar um vício, mas ressaltam que os procedimentos a fizeram ter resultados muito positivos para a vida delas.

Em uma postagem, Chie contou que fez uma cirurgia para corrigir o que ela chamou de “nariz de porco”. Depois, quando mostrou o resultado aos seus seguidores, recebeu algumas críticas. Assim, inconformada, ela se submeteu a mais cinco procedimentos seguidos.

Já Chika passou recentemente por uma cirurgia que retirou gordura das maças do rosto para afinar mais as bochechas.

