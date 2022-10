Funcionária de supermercado implora aos clientes que ‘deixem de lado’ um popular ‘hábito repugnante’

Uma trabalhadora de um supermercado pediu aos compradores que “deixem de lado” um hábito repugnante que ela vê no trabalho todos os dias.

Compartilhando sua história anonimamente, a mulher disse que está cansada de ver os compradores colocarem dinheiro ou bilhetes de loteria na boca.

No Reino Unido, local do relato, é possível jogar na loteria em um supermercado, como detalhado pelo site The Mirror.

Ela disse que alguns compradores até lambem as notas antes de entregá-las, e agora ela perdeu a ‘paciência’ com os clientes por causa da técnica ‘nojenta’.

Segundo o site, ela disse que acha incrivelmente anti-higiênico, mesmo que seja apenas por alguns momentos. E em alguns casos os funcionários são forçados a recusar notas úmidas.

A funcionária do supermercado disse: “Eu trabalho em um supermercado. Por que alguns clientes voltaram ao hábito nojento e pré-pandemia de segurar dinheiro e bilhetes de loteria na boca? Ou lambê-los com a própria saliva”.

O relato inusitado acabou repercutindo nas redes sociais recentemente.

Ainda de acordo com as informações, um estudo recente encontrou 19 bactérias diferentes em uma variedade de moedas e notas.

Texto com informações do site The Mirror