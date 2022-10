Fatos sobrenaturais aconteceram durante gravação de ‘Possessão’, diz Jeffrey Morgan

O filme de terror de 2012, Possessão, ganhou fama por ser baseado na história verdadeira da “caixa dybbuk”, um objeto misterioso e amaldiçoado que alguns afirmam ser responsável pelo tormento físico e psicológico de quase todos que possuíam ou estavam ao redor dele.

Ele retrata o desamparo de uma família em crise, com sua dor e desgosto silencioso agravado pela presença de uma entidade sobrenatural malévola que assume o controle de Emily, a filha mais nova da família.

Mas, parece que os fatos sobrenaturais e os sustos não se limitaram apenas aos telespectadores. O ator Jeffrey Dean Morgan, que interpretou o pai de Emily no filme, apesar de se descrever como um cético, admitiu ter experimentado uma sensação de desconforto e incidentes inexplicáveis durante as filmagens, que o fizeram querer ficar longe da caixa dybbuk e suas supostas vítimas da vida real.

Ele até afirmou em uma entrevista que seus colegas de elenco compartilhavam o mesmo medo: ‘’Não zombe da caixa’ era uma espécie de mantra que vivíamos enquanto estávamos filmando”, e que houveram alguns acontecimentos estranhos no set, como lâmpadas explodindo.

Nessa mesma entrevista, Morgan também descreve que uma pessoa queria trazer a caixa dybbuk para o set de filmagem, e ele se opôs veementemente:

“Eu não queria ficar com medo. Alguém queria trazer a caixa para o set, a caixa real. Eu era inflexivelmente contra isso. Se você olhar o que aconteceu com as pessoas que tiveram contato com uma caixa de dybbuk real, não é uma coisa boa... Por que arriscar isso?”

Então, o que há na caixa dybbuk que poderia causar medo no coração do mesmo cara que interpretou o destemido e sádico Negan de The Walking Dead?

Nunca assistiu ao filme e ficou curioso para saber o quão aterrorizante é a caixa? Confira trailer abaixo.