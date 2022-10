Elon Musk investe no ramo da perfumaria e cria fragrância de ‘cabelo queimado’

Parece que o empresário e filantropo dono da SpaceX andou lendo o texto do Metro sobre as fragrâncias mais estranhas do mundo e resolveu criar a sua própria.

Em anúncio feito no seu Twitter pessoal na última terça-feira (11), Musk, um dos homens mais ricos do mundo, resolveu lançar uma fragrância com ‘cheiro de cabelo queimado’, descrito pelo próprio como ‘a essência do desejo repugnante’. Ele também aproveitou para mudar a sua biografia da rede social para Perfume Salesman (vendedor de perfumes).

O bilionário ainda informou que os frascos do Burnt Hair, que saem a unidade por US$ 100 (R$ 525 em conversão feita no dia 13 de outubro às 16h de Brasília) já renderam mais de US$ 1 milhão (mais de R$ 1 milhão e 200 mil) em menos de 24 horas.

A aposta pertence à marca The Boring Company, empresa do ramo de construção civil e infraestrutura que também tem como dono Elon Musk.

Segundo o Yahoo, o empresário também ironizou o fato do seu sobrenome estar associado ao produto, já que Musk significa almíscar, uma substância muito utilizada em perfumes. “Por que eu lutei por tanto tempo!?”, disse.

Musk também brincou com o fato da venda do perfume estar em alta. No dia seguinte ao anúncio ele tuitou “Por favor, compre meu perfume para que eu possa comprar o Twitter”.

Além dos carros elétricos Tesla e dos foguetes da SpaceX, Elon Musk gosta de lançar produtos inusitados de vez em quando. Em 2018 ele anunciou a venda de 20 mil unidades de lanças-chamas também pela Boring Company, no valor de 500 dólares.

