Após três anos de noivado, mulher descobre que o noivo não tem planos de casar

Uma mulher decidiu compartilhar suas frustrações no Mumsnet depois de descobrir que seu noivo, que a pediu em casamento há 3 anos, não tem intenção de se casar. Segundo ela, o homem não tem vontade de fazer um casamento.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher decidiu desabafar e, de forma anônima, revelou que os planos do companheiro envolvem manter o noivado sem uma data para oficializar o casamento.

“Estamos juntos há 5 anos e eu e meus filhos (de um relacionamento anterior), nos mudamos para a casa dele. Ele trabalha muito e às vezes passa vários meses fora de casa”, conta a mulher.

“Quanto fizemos dois anos de relacionamento ele me pediu em casamento durante uma bebedeira. Eu dei risada e pedi a ele para me perguntar novamente quando estivesse sóbrio. Ele disse que estava certo do que queria e, depois de sete meses trabalhando fora, retornou para casa com um anel e um pedido oficial”.

Ela não sabe o que fazer

Em seu relato, a mulher conta que após o pedido eles rapidamente contaram a novidade para as famílias, e todos ficaram felizes com a notícia.

“Minha família ficou muito feliz por eu estar em um relacionamento saudável, pois meu relacionamento anterior foi abusivo e eu fiquei muito mal”.

“No entanto, depois de mais alguns meses viajando a trabalho ele mudou de opinião sobre ter um casamento. Ele diz que me ama e que me quer ao seu lado, mas que não quer fazer um casamento”, conta a mulher.

“Fiquei chateada e decepcionada pois eu não queria me casar novamente até conhecer meu noivo. Eu estava animada com nossos planos. Ele ainda quer que eu use o anel, mas para mim parece mais um sinal de posse do que de compromisso”.

Para os usuários da plataforma, os sentimentos dela são válidos e a postura dos dois pode ser entendida. “Ele tem o direito de mudar de ideia, mas eu tiraria o anel. Você precisar se certificar que tanto você quanto seus filhos ficarão bem caso você se separe”.

“Você não pode voltar atrás em um noivado e continuar um relacionamento, ele foi covarde. Para mim, sua relação acabou”, comentou outra pessoa.