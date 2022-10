Professora faz adaptações em álbum de figurinhas para incluir deficientes visuais na brincadeira

Uma professora adaptou o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 para que seus alunos da Adevirp (Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto) também pudessem entrar na brincadeira que é moda em todo o mundo.

“Quando começou essa febre de álbum da copa, eu já estava pensando como as crianças cegas e de baixa visão teriam acesso a esse álbum. Procurando na internet, eu vi o vídeo de um menino de 10 anos que é cego, e ele adaptou o álbum dele. Daí fui adaptando mais ou menos no que ele fez”, disse Gabriela Vansan, segundo reportagem no “G1″.

Ela contou que a adaptação não exigiu ajustes muito complexos. Na tarja colada nas figurinhas, há a sigla do país e o número. Assim, ao passarem o dedo, as crianças identificam qual figurinha está na mão e procuram o espaço correto.

Já o álbum modificado conta com adesivos de bolinha que identificam onde e como cada figurinha deve ser colada. Um molde de EVA foi criado para auxiliar na missão.

Pedro Maron e seu álbum adaptado

Pedro Maron, cego de nascença, viralizou recentemente nas redes sociais ao colecionar um álbum de figurinhas da Copa em braille.

Em 2018, sua família passou a adaptar a coleção de acordo com as necessidades de acessibilidade do pequeno, como contou o “Estadão”. Na época, ele tinha 7 anos.

Em agosto deste ano, quando o álbum de figurinhas do Catar foi lançado, o garoto já sabia que estava prestes a ter seu segundo álbum no sistema de escrita tátil utilizado por pessoas com deficiência visual.

Por meio de seu perfil no Instagram, Pedro mostra seu dia a dia e sua rotina de colecionador.

