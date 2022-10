Nora expõe todos os lugares que o sogro já dormiu: ‘carro quebrou e ele dormiu na beira da rodovia’

Qual o lugar mais inusitado que você já tirou um cochilo? Muita gente pode responder opções como balada, ônibus ou mesmo na casa de um estranho - mas e em uma rodovia?

Esse foi o caso do fazendeiro Donizete Peixoto, sogro da médica Ana Clara Honorato. Ao passar por um problema em seu carro, ele resolveu tirar um cochilo enquanto esperava pela ajuda.

“Meu sogro tem a capacidade de dormir com muita facilidade, independente da ocasião, e eu sempre soube disso. Mas dessa vez ele conseguiu me surpreender. O carro quebrou e ele dormiu na beira da rodovia”, contou a médica através de sua conta no Twitter.

O tweet logo viralizou. “A lenda em outro ângulo e meu namorado que lute pra arrumar o carro”, continuou ela, bem humorada em seu relato.

Teve quem se perguntasse o mais óbvio nesse caso: “por que ele não dormiu no carro, eis a questão”, mistério que a nora também não soube responder.

Já tiveram outros internautas que se compadeceram da situação de seu Donizete. “Fiquei com dó dele deitado no chão”, disse uma usuária, que “colocou” ele em uma cama, através de uma montagem.

‘Acorda Pedrinho’... Ou melhor, seu Donizete

Com o sucesso da publicação, Ana Clara demonstrou outro momento em que o sogro não perdeu a chance de tirar um bom cochilo. “E esse aqui foi o jeitinho peculiar dele comemorar o próprio aniversário”, disse ela, com um vídeo em que Donizete aparece dormindo.

Assista:

Com a repercussão da história, muitos internautas começaram a sugerir que ele pudesse sofrer de algum problema de saúde, como a narcolepsia. Esse distúrbio é crônico e causa sonolência diurna em excesso nas vítimas.

Mas logo a médica esclareceu que não era o caso. “Em tempo: ele não tem narcolepsia, mas fica muito satisfeito com a preocupação dos pseudo neurologistas dessa rede social”, agradeceu.

