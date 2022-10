Este foi o macabro desafio banido do TikTok envolvendo Jeffrey Dahmer

Embora na maioria das vezes o TikTok seja utilizado como meio para gerar e conferir conteúdos de entretenimento, não são incomuns os casos de usuários que participam de desafios considerados violentos ou que vão contra os termos e condições da plataforma de vídeos.

E, recentemente, um challenge entre alguns usuários teve as suas publicações banidas. Envolvendo o assassino em série Jeffrey Dahmer, que teve a sua história e linha do tempo de crimes [1978-1991] narrada na produção Netflix “Dahmer: Um Canibal Americano”, o desafio consistia em tentar achar fotos que teriam sido tiradas pelo criminoso utilizando sua câmera polaroid.

Em uma das publicações feitas no Twitter, um internauta repudiou a iniciativa das pessoas que participam de tal desafio. Em inglês, o user @GingerNightwing escreveu: “As pessoas no tiktok estão chateadas porque não conseguiram encontrar as Polaroids que Dahmer tirou de suas vítimas? O que há de errado com as pessoas? Estou realmente doente do meu estômago agora”, afirmou.

Veja depois do destaque o tweet original. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

People on tiktok are upset because they couldn't find the Polaroids Dahmer took of his victims???? What tf is wrong with people? I'm actually sick to my stomach right now. pic.twitter.com/KuTUbM1U6k — Cheyenne⁷ (@GingerNightwing) September 29, 2022

O posicionamento do TikTok

Segundo informações do portal El Heraldo de México, além de eliminar tais conteúdos [com este enfoque] permanentemente, incentiva-se para que as pessoas que se deparam com publicações de tal cunho relacionados a Dahmer que as bloqueiem e reportem.

Lançada este ano, caso ainda não tenha assistido, deixamos abaixo o trailer da produção Netflix que conta a história de Jeffrey Dahmer e suas vítimas.

