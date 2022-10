Elevador falha e homem quase tem a cabeça decepada

Quem tem medo de elevador, geralmente não se sente confortável com o espaço apertado ou então teme pela altura em que está viajando.

Mas um caso recente na Rússia foi além dessas duas alternativas: um homem quase teve sua cabeça decepada por conta de um elevador com defeito.

As câmeras de segurança filmaram o exato momento em que o equipamento se transforma em uma verdadeira guilhotina.

O homem, desatento, estava olhando para o celular no mesmo momento em que saía do elevador - algo bem comum em qualquer lugar do mundo.

Contudo, o equipamento começa a descer antes de fechar completamente as portas. Sem conseguir processar o que está acontecendo, o homem volta para dentro do elevador e evita um acidente mais grave.

Assista:

После того как крупнейшие западные производители лифтов остановили поставки в Россию,в городах РФ все чаще начали выходить из строя из-за несвоевременного обслуживания лифты.

Вот, к примеру, в многоэтажке Краснодара лифт чудом не отрубил голову мужчине. pic.twitter.com/39ZYoqRKr9 — ЕКБ місто суворих дам (@ahatan1970) October 9, 2022

O caso aconteceu em um prédio do Complexo Residencial Yasny, localizado na cidade de Krasnodar, no sudoeste da Rússia.

De acordo com informações do portal 93.ru, os moradores já reclamavam de problemas no elevador há semanas.

“Depois disso, houve um forte rugido, o alarme de incêndio apitou várias vezes. Há duas semanas, o elevador está tremendo, as pessoas estão reclamando”, informou um morador ao jornal.

Sem esclarecimentos do que teria causado exatamente esse problema, representantes da prefeitura da cidade se comprometeram a realizar uma investigação em todos os elevadores da região.

Nora expõe todos os lugares que o sogro já dormiu: ‘carro quebrou e ele dormiu na beira da rodovia’

Homem dorme à beira da rodovia, esperando ajuda (Foto: Reprodução/Twitter)

Qual o lugar mais inusitado que você já tirou um cochilo? Muita gente pode responder opções como balada, ônibus ou mesmo na casa de um estranho - mas e em uma rodovia?

Esse foi o caso do fazendeiro Donizete Peixoto, sogro da médica Ana Clara Honorato. Ao passar por um problema em seu carro, ele resolveu tirar um cochilo enquanto esperava pela ajuda. Assista ao vídeo aqui.

Leia também: [VÍDEO] Mulher é arrastada por vento em Campo Grande (MS)