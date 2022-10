Cachorro que foi mantido ‘trancado em uma varanda sem comida’ precisa de um novo lar

Viralizou recentemente, nas redes sociais, a história comovente de um cachorro que foi mantido ‘trancado em uma varanda sem comida’ e que precisa de um novo lar.

Como detalhado pelo site The Sun, o cachorro de três anos teve um começo de vida difícil. Big Patch passava seus dias trancado em uma varanda sem muita comida ou exercício.

Ele foi acolhido pelo Ashley Heath Animal Center da RSPCA em Dorset, na Inglaterra, e toda a sua vida mudou. O animal aprendeu a confiar, amar e descobriu uma paixão por explorar.

Depois de 10 meses em canis, ele está desesperado para encontrar uma família amorosa e se tornar o melhor amigo de alguém.

“Infelizmente, ele foi mantido trancado em uma varanda sem muita comida ou exercício; ele estava abaixo do peso e coberto de manchas de urina”, informou a instituição.

Como informado pelo site, a historia acabou ganhando grande repercussão.

Big Patch é descrito pelos cuidadores como um “cachorro adorável e inteligente que é muito brincalhão” e precisa de donos que possam lhe dar muito exercício para mantê-lo ocupado.

Ainda de acordo com as informações, a campanha Adoptober da RSPCA está destacando o realojamento e incentivando mais pessoas a considerar a adoção de cães como Big Patch, em vez de animais comprados.

