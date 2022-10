Cachorra fica presa em barranco e é resgatada por pescador

Um pescador está viralizando nas redes sociais com uma história muito verdadeira: em uma de suas idas ao rio Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, ele acabou encontrando uma cachorrinha presa em um barranco.

O animal precisou ser resgatado, pois não tinha condições de sair sozinho. Ele percebeu isso quando, ao retornar da pescaria, a cadela seguia parada no mesmo lugar.

“Estava em uma pousada na região, no primeiro dia subi o rio e acabei vendo ela lá parada e quando retornei, no final do dia, ela ainda estava lá sozinha. No acampamento fiquei pensando se ela estivesse lá no dia seguinte eu iria resgatá-la. No dia seguinte levei um pouco de comida para ela e encostei o barco. Naquele momento coloquei a comida para ela e começamos a brincar, quando vi já estava com ela no barco”, disse o pescador Fábio Santiago, em entrevista ao portal G1.

