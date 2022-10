Vegetariano e ‘divino’: veja como foi o funeral do crocodilo Babia na Índia

Na última segunda-feira (10), centenas de pessoas compareceram ao funeral de Babia, um crocodilo indiano considerado divino. Segundo informações do site Meganotícias, ele sobreviveu por décadas com uma dieta vegetariana em um templo hindu indiano.

O réptil era guardião do templo Sri Ananthapadmanabha Swamy, no estado de Kerala. De acordo com o secretário do templo, Ramachandran Bhat, ele viveu por aproximadamente 80 anos, mas ficou vários dias sem comer, até ser encontrado morto.

Templo é protegido por ‘crocodilo divido’

O local tem mais de 3 mil anos e é dedicado ao deus hindu Vishnu. Conforme relato de Bhat, de o templo é protegido há séculos por um ‘crocodilo divino’. “O último foi abatido pelo exército britânico por volta de 1940 e então Babia apareceu no lago. Não sabemos de onde vem, embora o lago esteja conectado a cavernas subterrâneas”, explicou o secretário, dizendo que o os funcionários do local e os fiéis estavam esperando pelo aparecimento de outro crocodilo.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Mulher tira cochilo e maior cobra venenosa do mundo sobe em cima dela

Babia era considerado sagrado porque acredita-se que ele nunca atacou nenhuma pessoa ou outro animal e até mesmo as famílias induziam as crianças a tocarem nele para dar sorte.

Outra crença era a de que o crocodilo só se alimentasse de ‘Prasadam’ uma oferenda religiosa feita com grãos, verduras, legumes. castanhas, frutas e outros alimentos, abençoados pelos sacerdotes do templo. Contudo, Ramachandran Bhat explica que também existem peixes no lago onde ele vivia.

No funeral, o corpo de Babia foi adornado com flores, abençoado e levado para pessoas darem adeus ao animal antes dele ser enterrado no local. O ministro indiano da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, Shobha Karandlaje também se despediu do crocodilo divino.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Esqueleto humano é achado em praia da Ponta Negra, no AM, e surpreende banhistas

⋅ Vídeo mostra ‘anel de luzes’ no céu e internautas desconfiam de suposto OVNI

⋅ VÍDEO: Atriz pornô se machuca ao pular em piscina de espumas nos EUA: “Quebrei minhas costas”