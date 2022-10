“Pode vir aqui em casa?”: Professor é detido após oferecer dinheiro em troca de sexo com aluno

Professor é detido após oferecer dinheiro em troca de sexo com aluno Reprodução - Polícia Civil

A polícia de Corumbá de Goiás, município do estado de mesmo nome, prendeu ontem (10) um professor de física e coordenador de uma escola estadual. O funcionário público, identificado como Haroldo Lima Rodrigues, de 29 anos, é acusado de oferecer a alunos dinheiro em troca de fotos nus e sexo.

Em uma das conversas registradas e que estão presentes na acusação, o docente escreve: “Pode vir aqui em casa?”. O texto é seguido por uma foto com uma nota de R$ 50. Já em outra captura, Rodrigues diz: “Vai querer mais crédito, não? Me manda mais fotos tops aí que coloco para você. Foto de todo tipo. Vai mandar até de costas?”.

Veja a seguir a captura das mensagens enviadas pelo coordenador. [Continua depois da imagem e do destaque].

Professor confessou crime

À Polícia Civil, Haroldo disse que realmente enviou as mensagens, ressaltando que conhece o estudante da escola em que trabalha como coordenador e que não é seu professor.

Com a prisão preventiva decretada, as autoridades de Goiás também cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do docente, oportunidade em que apreenderam dispositivos eletrônicos.

A denúncia contra o professor

Todo o caso veio à tona depois que a mãe de um dos estudantes notou um comportamento diferente do filho e então acabou descobrindo que o menor era assediado por Lima e realizou a denúncia às autoridades.

Agora, preso na Unidade Prisional de Corumbá de Goiás, Haroldo deve responder pelos crimes de armazenamento de material pornográfico envolvendo adolescente e exploração sexual. A polícia optou por divulgar a foto do docente já que não descarta a possibilidade de existir mais vítimas.

Com Metrópoles.

