Os cachorros conseguem ver fantasmas?

Muito se fala sobre a possibilidade de cachorros terem habilidades que o façam ver fantasmas. Isso porque, é muito comum encontrar um cachorro no meio da noite olhando para o nada, e chega a ser assustador. O que poucos sabem é que existe uma explicação científica para isso.

Cientistas, veterinários e mesmo os tutores de cães já debateram esse assunto, mas a única certeza que temos comprovada é que esses animais têm sentidos mais desenvolvidos.

Todas as atitudes de alarme que vemos em nossos bichinhos estão ligadas ao super desenvolvimento da audição, olfato, paladar, tato e visão. Ou seja, o que o ser humano não é capaz de perceber a olho nu, um cachorro pode.

A agudeza de seus sentidos faz com que tenham uma compreensão da realidade mais ampla do que a de uma pessoa, de modo que ouvem e sentem todas as energias. Será por isso que dizem que eles podem enxergar fantasmas e coisas sobrenaturais?

Algumas pessoas dizem que sim, que essas habilidades são usadas para detectar quando uma energia sobrenatural está ao redor. Isso vai muito da crença do ser humano, muitas vezes.

Mas, para a ciência isso não existe. O cão pode ver coisas que um humano não pode, embora isso não se refira necessariamente a um fantasma.

Agora fica a seu critério: você acredita que os cães conseguem ver coisas sobrenaturais ou eles só são desconfiados demais?

Cachorros têm sexto sentido

O que sabemos é que os cachorros têm um sexto sentido. Segundo o portal El Telégrafo, além de cães hiperdesenvolvidos em termos de sentidos, eles têm um sexto sentido que lhes permite sentir quando algo não está certo.

Se os humanos têm intuição, você deve saber que os filhotes também têm e estão mais abertos a confiar no que sentem e analisar a situação.