Mulher se dá mal ao perguntar à irmã quanto o marido pagou para se casar com ela

Uma mulher está precisando lidar com uma confusão após uma brincadeira infeliz feita com sua irmã. Segundo o The Mirror, ela teria questionado quanto a irmã recebeu do marido para se casar com ele.

Contando o caso no Reddit, a mulher explica que decidiu fazer a “brincadeira” depois que sua irmã, que nunca foi fã de crianças, se casou com um homem pai de seis filhos de relacionamentos anteriores.

“Eles começaram a namorar há dois anos e ele é uma pessoa extremamente rica. Recentemente ele recebeu um bônus que é cerca de 80 vezes maior do que eu ganho em um ano. Ele também tem 6 filhos, sendo que o mais novo era um bebê quando eles começaram a namorar, e este foi um dos motivos pelos quais achávamos que não ia durar”.

Segundo ela, sua irmã sempre disse que não gostaria de ser mãe por não “se sentir à vontade cuidando de crianças”, mas agora é responsável pelos cuidados com os seis filhos do marido.

Ela decidiu fazer uma brincadeira

Em seu relato, a mulher explica que recentemente sua irmã foi morar com o novo marido e se tornou responsável por cuidar das crianças com a ajuda de algumas babás.

“Ela passou de ‘não gostar’ e ‘não querer estar perto’ de crianças para ‘estar postando o tempo todo sobre como gosta das crianças’. Além disso, ela disse sobre adotar mais filhos e até mesmo ter seu próprio bebê”, conta.

“No último final de semana eu e meus filhos fomos até sua casa e ela disse que estava feliz por ter esperado o momento certo para se casar. Em tom de brincadeira eu perguntei quanto o marido pagou a ela para se casar com ele e agir como mãe para os filhos, ela não encarou numa boa e nos expulsou de lá”.

Desde então, a mulher vem sendo alvo de críticas de todos os familiares, e alguns usuários do Reddit ressaltaram que a forma como ela agiu pode realmente ter sido errada.

“Você deveria ter perguntado de outra forma o que a levou a repensar as questões sobre paternidade. Seria melhor e mais agradável”, comentou uma pessoa.

“Foi uma piada sem noção que saiu pela culatra. Você deveria ter se desculpado pois foi insensível da sua parte dizer isso”, comentou outra.