Mulher desiste de viagem com família do namorado à Disney após planejar por 2 anos

Uma mulher de 29 anos usou o Reddit nesta segunda-feira (10) para relatar um episódio que passou com o namorado, 31, e sua família. Por meio do usuário u/digitalbutreal, ela contou ter desistido de uma viagem à Disney por causa da irmã de seu parceiro, que estava grávida.

“A viagem é para comemorar o aniversário de cinco anos da sobrinha do meu namorado. Estou recuando porque a mãe da sobrinha estará com sete meses de gestação no momento”, iniciou o relato.

“Acho que a gravidez dela vai atrapalhar a diversão que todo mundo teria. Também me preocupo com a saúde dela com toda a caminhada. Nunca estive na Disney e quero que minha primeira vez seja INCRÍVEL”, escreveu.

Desentendimento

De acordo com a mulher, ela gostaria de não precisar parar na viagem toda vez que a cunhada se sentir cansada, além de o namorado já ter alertado que não poderia garantir a completa diversão deles.

“Fizemos uma viagem há alguns meses para um parque de diversões muito menor e ocasionalmente tivemos que parar para acomodar a grávida. Não estou interessada em fazer isso nesta viagem”, desabafou.

Segundo o relato, o namorado acha que a autora foi egoísta por sua decisão. “Ele diz que esta viagem não é sobre mim, é uma festa de família para celebrar sua sobrinha”, contou.

A mulher conta que sua viagem já está paga pelo namorado, contudo ela disse que tentaria reembolsar seus ingressos do parque e usar os créditos do voo em outra ocasião. Porém, o homem ainda continua chateado com sua decisão desistência.

“Ele está chateado por eu ter tomado a decisão sem falar com ele primeiro. Disse que não houve acordo. Falou que estou recusando uma viagem totalmente paga para a Disney porque o passeio ‘pode’ não ser do meu jeito. Estou sendo egoísta? Porque não quero que minha primeira vez na Disney seja um fracasso em potencial”, finalizou.

