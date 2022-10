Menino encontra figurinha da Copa com seu rosto e reação viraliza na web; confira

O pai de um menino de 5 anos decidiu surpreender o filho e, para isso, criou uma figurinha do álbum da Copa do Mundo 2022 com o rosto do pequeno. A reação foi gravada e viralizou.

No vídeo, compartilhado no Instagrm, Lucas Paiva mostrou como organizou a “tramoia”. Ele fez a montagem com a foto de Pedro Lucas e, depois, inseriu o cromo em um pacotinho. “Me senti o Leonardo DiCaprio no ‘prenda-me se for capaz’, precisava achar um brasileiro então foi mal Alisson”, disse.

Ao abrir o primeiro pacote, o menino já comemorou uma figurinha dourada. Mas a festa maior veio logo na sequência, quando se deparou com um sticker com a sua carinha. “Eu estou aqui pai, como é que pode? É sério, é sério!”, afirmou a criança, que caiu na gargalhada.

Depois, o pai explicou como tinha feito a tal figurinha. No final do dia, Pedro fez um desenho para registrar o momento feliz que viveu.

Assista ao vídeo aqui:

“Que demais, mano, vai lembrar a vida inteira e com certeza irá repetir com os filhos dele”, “Essas risadas não têm preço” e “Pra ver um sorriso assim dos nossos filhos a gente buscaria até uma estrela” foram alguns dos comentários deixados no post.

Mais um pai criativo

Um outro pai resolveu recentemente criar figurinhas do álbum da Copa do Mundo com imagens dos integrantes da família. Em seu perfil no Instagram, Caio Sayeg explicou em um vídeo como armou a brincadeira.

Ele imprimiu as figurinhas personalizadas das crianças, dele e da esposa e, com a ajuda de um estilete, abriu os pacotinhos e inseriu os cromos. Para manter o peso convencional e não levantar suspeitas, ele retirou uma figurinha original para, no lugar, colocar outra nova. Depois, passou cola nas embalagens e embaralhou os pacotes alterados com os 100% originais.

Caio também fez questão de filmar a reação de um dos filhos que, ao se deparar com as figurinhas, caiu na risada. O pai também não se aguentou e rolou de rir com a surpresa do pequeno. A cena encantou os seguidores na rede social.

Confira a postagem que viralizou:

LEIA TAMBÉM: