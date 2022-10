Mãe fica magoada ao descobrir que sua melhor amiga ‘roubou’ o nome de seu bebê

Uma mulher ficou enfurecida ao descobrir que sua amiga decidiu usar o nome de bebê que ela gostaria para seu filho. Segundo ela, o nome tem ligação com uma cultura específica a qual os pais da criança não estão conectados.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, ela e o marido escolheram o nome “incomum” para seu bebê justamente pelo significado e por estar relacionado com seu país de origem.

“Amigos muito próximos de nós decidiram usar o nome do nosso bebê. Fiquei chocada com isso, sei que ninguém é dono de um nome, mas era incomum e específico de uma cultura com a qual eles não têm vínculo”, conta.

Ela então explica que durante a gestação eles nunca foram informados sobre a escolha do casal, tornando a revelação ainda mais surpreendente. O grande problema é que, aos olhos dela, ninguém parece entender a importância que o nome tem para ela.

Ela ficou extremamente magoada

As coisas pioraram ainda mais depois que o marido sugeriu que eles escolham um outro nome para o bebê. “Ele diz que como somos amigos íntimos seria estranho e pareceria que nós estamos ‘roubando’ o nome do filho deles. Ele ainda acha engraçado o fato de eu estar chateada com isso”.

Para os usuários do Reddit, ela deve usar o nome desejado e diminuir o contato com os amigos, que fizeram uma escolha deliberada.

“Se é o nome dos seus sonhos então não abra mão dele! Será estranho e você precisará avisá-los de que eles estavam cientes de sua escolha antes de nomear o próprio filho”, comentou uma pessoa.

Leia também: Mãe se enfurece após sogra ‘levar o crédito’ pelo presente que ela comprou

“Eu ficaria completamente irritado com isso. Eles não são seus amigos se fizeram uma coisa dessas”, comentou outra.

Segundo a mulher, a principal questão é que o marido insiste em “proteger a amizade com o casal” e não quer arriscá-la por causa do nome: “Eles eram amigos do meu marido antes de mim e ele deixou claro que prefere proteger a amizade ao invés usar o nome”.