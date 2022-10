Mãe acusa sogra de ser egoísta por ir visitá-la tarde da noite

Uma mãe precisou buscar apoio na internet depois de precisar lidar constantemente com os comportamentos “inusitados e perturbadores” de sua sogra.

Segundo seu relato, publicado no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, ela afirma que a mulher tem tendência a aparecer “tarde da noite” para ver o neto, fazendo com que ele fique “extremamente agitado”.

De forma anônima a mulher revela que está perto de perder a paciência com a mãe de seu companheiro: “Ela me ligou por volta das 20h30 dizendo que estava a caminho da minha casa para fazer uma visita para o neto”.

“Em meia hora ela chegou e acordou meu bebê, que tem apenas 10 semanas! Ele já havia tomado banho, mamado e estava dormindo como faze normalmente entre as 20 e as 5 da manhã”, conta a mãe frustrada.

Ela então revela que desde o momento em que a sogra chegou, seu filho ficou completamente irritado, uma vez que teve seu sono interrompido.

Ela ficou irritada

Segundo ela, após diversas tentativas de interação por parte de sua sogra, o bebê continuou demonstrando irritação, o que não deixou a avó muito feliz.

“Ela ficou chateada e disse que o neto não se lembrava dela. Eu tentei explicar que ele estava dormindo antes de ela chegar e que está chorando por estar cansado”.

“Depois que peguei o bebê e ela foi para casa nós tivemos uma noite terrível com uma criança inquieta e cansada. Para terminar, minha sogra ainda mandou uma mensagem falando que estava decepcionada com o ocorrido”.

Para as pessoas do fórum, a mulher não está exagerando ao dizer que os comportamentos da sogra são incômodos.

“Eu também ficaria furiosa com isso! Diga a ela para procurar outro momento para visitas”, comentou uma pessoa.

“Você precisa falar abertamente com ela e cortar isso o quanto antes para ela não continuar aparecendo de forma inoportuna”, finalizou outra pessoa.