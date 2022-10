Homem aplica ‘truque’ com os dedos e assalta agência bancária

O velho truque de usar os dedos debaixo da camisa para fingir que tem uma arma já virou piada de criança e não deveria enganar mais ninguém, mas tem gente que ainda cai neste tipo de golpe. Nesta segunda-feira (10), um homem com muita idade e pouco juízo reviveu uma cena de desenho animado em um banco da Flórida, nos Estados Unidos.

Paul James Sinclair, de 56 anos, entrou na agência do banco do Chase, em Seminole, e calmamente se dirigiu a uma das caixas, sem demonstrar medo ou afobação. Usando os dedos por baixo da camisa, ele simulou uma arma, roubou de uma das caixas do banco a quantia de US$ 120 (R$ 630) e saiu do local como se nada estivesse acontecendo.

A caixa, chamada Desiree Stefanik, disse que Sinclair se aproximou com os dedos simulando um revólver e pediu que ela entregasse o dinheiro. O assaltante a advertiu para que não apertasse nenhum botão de alarme, ou pagaria caro por isso.

Paul James Sinclair, de 56 anos (Reprodução)

O crime perfeito de Sinclair durou exatamente 11 minutos. Foi o tempo dele entrar no banco, fugir e da polícia chegar ao local e encontrá-lo nos arredores do banco com o dinheiro ainda no bolso, mas sem nenhuma arma escondida.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Mulher tira cochilo e maior cobra venenosa do mundo sobe em cima dela

A polícia não informou se o assaltante já tinha passagem pela polícia ou qualquer antecedente criminal, embora sua desenvoltura dentro do banco tenha deixado claro aos agentes que essa não seria sua primeira aventura na categoria ‘roubo a banco’.

Ele foi preso e se não tiver mais nenhuma mágica ou truque mirabolante na manga vai continuar atrás das grades, pois sua fiança foi estabelecida em US$ 10 mil (R$ 53 mil), de acordo com a Justiça local.

Pode interessar também: