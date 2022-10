Gatinha doméstica vira mãe temporária de lince selvagem após episódio de abandono (Spicy Cats/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Nos Estados Unidos, um centro de resgate de animais selvagens, Millston Wildlife Center (New Hampshire), foi alertado no mês passado sobre um filhote de lince que havia sido abandonado pela mãe. Informações do portal The Dodo.

Embora resgatado em boas condições, o animal de seis semanas apresentou comportamento deprimente em relação ao abandono. Contudo, a felina não ficou sem a presença de uma mãe por muito tempo.

Os socorristas do lince entraram em contato com o Spicy Cats, uma organização de resgate e reabilitação de felinos selvagens. Lá, conseguiram uma gatinha chamada Honeybun, mãe adotiva de várias ninhadas de gatinhos que não são dela.

Embora ela nunca tivesse criado um gato selvagem antes, seu instinto materno não fez acepção.

“Ela é muito, muito maternal e paciente, então sabíamos que ela seria perfeita para o lince”, disse Caroline, presidente da Spicy Cats, ao The Dodo.

Veja mais:

Feitas uma para a outra

Logo a gatinha se acostumou com sua nova adoção. Quanto ao lince, o felino selvagem rapidamente se recuperou da angústia de ter sido abandonado.

“Totalmente aquece meu coração vê-las juntas”, disse Caroline. “Até onde sabemos, isso não foi tentado antes, então foi um pouco arriscado, mas estou emocionada que elas estejam indo tão bem.”

Por ser uma gata doméstica, Honeybun não poderá transferir suas habilidades ao lince para que ele possa sobreviver na natureza. Contudo, o filhote conseguirá descobrir seus instintos no tempo certo, quando estiver pronto para conviver com sua espécie.

“A Millstone está planejando um lançamento de sucesso na primavera!” disse Carolina.

De certo, o animalzinho selvagem conseguirá se desenvolver com o tempo com Honeybun, até estar pronta para sua vida com outros de sua espécie. Felizmente, a felina já encontrou sua fonte de amor e já não se sentirá mais abandonada, graças ao amor de sua mamãe temporária.

“Elas são definitivamente um par fofo,” afirmou Caroline.