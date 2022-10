‘Beber o morto’: Vídeo mostra pessoas despejando bebida sob o corpo de homem sendo velado

A expressão “beber o morto” nunca foi tão literal quanto um vídeo que rolou na internet durante esses dias. Uma página no Twitter, que compartilha memes em funerais, publicou um vídeo bem curioso aos seguidores no dia 2 de outubro (domingo).

Embora o fundo aparente contar com repartimentos de um estabelecimento compondo o cenário, não foi possível concluir a localidade apenas pelo registro. Durante a gravação, surgem diversas pessoas sob o caixão que está sendo velado com uma coroa de flores. Além disso, uma típica música de bar toca ao fundo.

Enquanto lamentam pelo defunto, os que estão presentes começam a despejar conteúdos de garrafas de vidro que parecem ser bebidas alcoólica sob o morto. Na legenda do vídeo diz: “Saideira antes de ir para o outro mundo”.

Assista ao vídeo que girou nas redes:

saidera antes de ir pro outro mundo😎 pic.twitter.com/b9wTozYi5W — funerais fodas (@funeralfoda) October 3, 2022

Literal e inusitado

Com a repercussão, o registro foi ‘retuitado’ diversas vezes pelos usuários da rede, além de render diversos memes em relação ao ocorrido. Embora publicado na rede sem qualquer tipo de especificação em relação ao local e narrativa, as imagens por si só já revelam o ocorrido.

Embora “beber o morto” tenha acontecido de forma literal nessa história, a expressão existe e é bem comum nos interiores do Brasil. Nada mais é do que beber álcool durante a noite do velório de alguém e relembrar as histórias antigas que envolvem o defunto. Geralmente vem acompanhado de petiscos, tornado o momento um evento de recordações.

De fato, essa é uma história um tanto curiosa, não? Existem diversas formas de passar o velório de uma pessoa, mas esta, com certeza, chegou de uma forma bem inusitada.

