Apaixonada por tatuagens afirma: ‘Não sinto dor, apenas boas vibrações’

Coberta com diversas tatuagens, Lilou Ciano se considera uma apaixonada pelo processo de ser tatuada. Com mais de 70% do corpo coberto por desenhos, ela ainda não demonstra ter vontade de parar e segue sendo tatuada semanalmente.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, ela já possui mais de 300 tatuagens e afirma estar “tão acostumada que mal percebe a agulha”, chegando até mesmo a dormir durante o procedimento.

“Fiz a primeira tatuagem em 2012 e em um ano tatuei cerca de 70% do meu corpo. Eu tinha sessões de tatuagem toda semana! Desde 2014 eu passei a cobrir minhas tatuagens antigas e a expandir algumas, então atualmente tatuei 88% do corpo e sigo aumentando a porcentagem”, revela a jovem.

“Ao todo já são mais de 300 tatuagens, mas a imagem de Tyler Durden na minha coxa direita é sem dúvidas a minha favorita. Clube da luta é um filme incrível e esse personagem de alguma forma acaba me representando”.

Sem dores

Quando questionada sobre as dores causadas pelo processo de tatuagem, Lilou afirma: “Não sinto dor alguma enquanto estou sendo tatuada! Eu gosto muito do processo e acho que se sentisse dor, não faria uma nova tatuagem a cada semana”.

“Tudo o que sinto são boas vibrações da agulha e, na verdade, muitas vezes acabo dormindo durante a tatuagem”, revela.

Com sua primeira tatuagem sendo feita aos 18 anos, ela afirma não ter mais conseguido parar com as tattoos. “Foi uma tatuagem significativa, o crocodilo da Lacoste, é sobre meu pai e é carregada de significados para mim”.

Leia também: Tatuadora revela motivos para os pais não tatuarem o nome dos filhos

“Sempre tive um estilo alternativo e informal, cheguei a me identificar como gótica quando era mais nova e sempre usei roupas pretas”, conta a mulher que também afirma ter mudado sua percepção sobre os motivos de escolha das tatuagens.

“Agora meus desenhos não precisam mais ter um significado para mim, é meu corpo, meus negócios, e eu consegui minha independência então sou a responsável por tomar as decisões sobre meu corpo. Minha mãe e avó me amam e me aceitam, então sempre foi assim e ainda será”.