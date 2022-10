Vira-lata caramelo vira ‘policial militar’ após ser adotado por agente no RJ e agita as redes sociais

Um vira-lata caramelo virou sucesso nas redes sociais depois que foi adotado por um agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Chamado de “Cabo Oliveira”, o animal já tem mais de 106 mil seguidores no Instagram, onde costuma mostrar suas atividades como “policial militar”, que vão desde rondas em viaturas, devidamente fardado, a trabalhos administrativos (veja abaixo).

A vida do cachorrinho mudou depois que ele apareceu no 17° Batalhão da PM, em Ilha do Governador. Magro e agressivo, ele foi se aproximando aos poucos do cabo Cristiano, que se sensibilizou com a situação do bichinho e passou a cuidar dele.

“Ele começou a andar atrás de mim. Nos dias de calor, ele ficava na sala comigo, aproveitando o ar-condicionado. Quando eu ia para a viatura, ele ia atrás de mim. Era um colega mesmo. Um dia tirei uma foto dele com a parte de cima do uniforme e todo mundo gostou”, contou Cristiano em entrevista ao site UOL.

Depois disso, o cabo disse que passou a comprar mais itens para incrementar o visual do cão policial, que ganhava cada vez mais fãs. Foi quando ele decidiu fazer uma postagem nas redes sociais mostrando o “Cabo Oliveira” e o sucesso foi imediato.

Desde então, o vira-lata aparece nas redes sociais mostrando suas atividades de “PM”. “Ele fica lá no batalhão, é o nosso mascote. Mas nas redes, ele vira o ‘cabo Oliveira’”, afirma o policial.

O sucesso com a página do cão foi tanto que até o cabo Cristiano mudou de função dentro da corporação. Antes, ele integrava a equipe de estratégia. Agora, passou para o time de redes sociais.

