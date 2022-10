[VÍDEO] Mulher é arrastada por vento em Campo Grande (MS)

Sabe quando os avós reclamam que os netos estão tão magros que o vento vai passar e levar embora? Aconteceu algo parecido com a tal “profecia”, mas de forma reversa: em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, uma mulher idosa foi arrastada por uma ventania recentemente.

Uma câmera de segurança registrou o momento, que aconteceu em uma calçada da Avenida Afonso Pena, na região central da cidade. O momento foi compartilhado na internet e acabou se tornando um viral rapidamente.

O vendaval aconteceu na última quinta-feira (6), quando a cidade foi atingida por ventos chegaram a marca de 77 km/h.

Por isso, não à toa, a mulher acaba perdendo o equilíbrio e dá alguns passos para trás, girando o corpo. Ela carregava uma caixa e algumas sacolas no momento da ventania.

Ao perceber o problema, algumas pessoas se preocuparam e logo correram para ajudá-la. As imagens mostram eles se aproximando da mulher e levando-a para um comércio próximo.

Assista:

E o vento levou... Idosa é arrastada por ventania em Campo Grande e imagem viraliza pic.twitter.com/oYPC42MSlU — BHAZ (@portal_bhaz) October 7, 2022

“O vento estava muito forte, a senhora estava descendo e o vento foi levando ela. Quando notamos todo mundo começou a gritar ‘pega a senhora’ e ela ainda carregava uma caixa e uma sacola”, relatou a vendedora Mary Araújo, em entrevista ao portal G1.

Ela foi uma das que correram para ajudar a idosa. “Ela estava muito assustada e ficou dentro da loja até o vento passar”, continuou.

Não é a primeira vez que um caso desses acontece em Campo Grande: em 2021, outra idosa também passou pelo mesmo tipo de apuros.

Na ocasião, a cidade registrou ventos de mais de 90km/h e foi castigada com queda de mais de 50 árvores. À época, as imagens também impressionaram as redes sociais.

A ventania de Dourados chegando em Campo Grande pic.twitter.com/2pMmfZbHxz — BRASILULIANO (@ezdrinha) October 15, 2021

TEMPO | Temperatura em Campo Grande (MS) antes da ventania e da tempestade de areia era de 33°C. Com a chegada da frente fria e da chuva com trovoadas baixou para 18°C. pic.twitter.com/uj5WsDS8eX — MetSul.com (@metsul) October 15, 2021

