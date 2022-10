Pai cria figurinhas do álbum da Copa com imagens de integrantes da família e diverte filho

Um pai que resolveu criar figurinhas do álbum da Copa do Mundo do Catar com imagens dos integrantes da família anda fazendo muito sucesso - tanto em casa como na web.

Em seu perfil no Instagram, Caio Sayeg explicou em um vídeo como armou a brincadeira. Ele imprimiu as figurinhas personalizadas das crianças, dele e da esposa e, com a ajuda de um estilete, abriu os pacotinhos e inseriu os cromos. Para manter o peso convencional e não levantar suspeitas, ele retirou uma figurinha original para, no lugar, colocar outra nova.

Depois, passou cola nas embalagens e embaralhou os pacotes alterados com os 100% originais. Pronto, a “tramoia” estava feita.

Caio fez questão de filmar a reação de um dos filhos que, ao se deparar com as figurinhas, caiu na gargalhada. O pai também não se aguentou e rolou de rir com a surpresa do pequeno. A cena encantou os seguidores na rede social.

Confira a postagem que viralizou:

Netos de Tite também colecionam figurinhas

Na semana passada, Fernanda Bacchi, nora de Tite e influenciadora digital, postou em sua conta no Instagram um vídeo que mostra seus filhos, Lucca e Leonardo, conferindo o álbum de figurinhas da Copa na companhia do treinador.

Na gravação, publicada nos stories, as crianças afirmam que completaram a Seleção Brasileira na coleção. Tite, por sua vez, diz que não sabe quem foram os jogadores escolhidos para compor o álbum.

Ele, então, pergunta ao garotos se Alisson, Ederson e Alex Sandro estão convocados para o Mundial, e os netos apostam que sim.

Tite vê álbum da Copa do Mundo com os netos (Reprodução/ Instagram @fesilvabachi)

NÃO VÁ EMBORA AINDA! VOCÊ TAMBÉ PODE QUERER LER AS SEGUINTES NOTÍCIAS: