Mulher expulsa o marido do funeral de seu ex após comentário insensível

Uma mulher precisou lidar com uma situação incômoda durante o funeral de seu ex-marido. Segundo relato publicado por ela no Reddit, seu atual companheiro insistiu em participar da ocasião, mas acabou causando uma série de desconfortos que o fizeram ser expulso do local.

Conforme o relato, publicado de forma anônima, a mulher se divorciou de seu ex-companheiro alguns anos atrás. Juntos, eles tiveram dois filhos, de 9 e 12 anos, que vivem com ela e seu atual companheiro.

A relação entre o padrasto e seus enteados é boa, mas ele acaba precisando controlar suas atitudes ‘superprotetoras e ciumentas’ no que diz respeito às crianças.

“O pai dos meus filhos faleceu recentemente de forma inesperada e seu funeral aconteceu ontem. Meu marido quis estar lá para as crianças e fomos todos juntos”.

“Quando chegamos, meu marido começou a ter conversas aleatórias com os pais do meu ex e basicamente ficou falando sobre seu relacionamento com as crianças, o que os deixou desconfortáveis. Quando pedi a ele para parar, ele parou”.

As coisas pioraram rapidamente

Segundo a mulher, as coisas complicaram ainda mais quando o homem fez alguns comentários insensíveis para uma das crianças. “Minha filha começou a chorar enquanto abraçava seus tios e meu marido a puxo para seu lado e disse que ‘pelo menos agora não teremos que nos preocupar com quem eles vão passar o Natal’”.

“Fiquei chocada com a situação e meus antigos cunhados apenas se distanciaram. Ele disse isso alto o bastante para todos ouvirem! Imediatamente eu o mandei sair e ele ainda tentou argumentar comigo”, conta.

“Ele saiu e depois brigou comigo por eu tê-lo expulsado do funeral por ‘ser realista’. Depois de tudo, ele ainda está esperando que eu faça um pedido de desculpas por ‘impedi-lo de apoiar as crianças’”.

Para os usuários do Reddit, o comportamento do homem deixa pontos de atenção.

“Ele é sempre tão abusivo assim com seus filhos? É horrível estar feliz com a morte do pai deles! Ele está feliz por finalmente poder controlar as crianças sem ter que se preocupar com o pai delas”, comentou uma pessoa.

“Seu marido precisa de terapia para lidar com estes sentimentos! Isso pode afetar seus filhos de forma gravíssima”, comentou outra.