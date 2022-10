Mãe se enfurece após sogra ‘levar o crédito’ pelo presente que ela comprou

Uma mãe ficou irritada ao descobrir que a sogra levou todo o crédito pelo presente que ela escolheu para o aniversário de sua filha. Segundo ela, a sogra pediu sua ajuda para encontrar um presente para a menina, mas no dia da festa ela pegou o presente comprado pela mãe e o entregou como sendo seu.

Conforme a publicação, realizada pela mulher no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, ela conta que do dia para a noite sua sogra decidiu que o presente escolhido pela neta não era bom o bastante e optou por “roubar” o presente escolhido por ela.

Segundo ela, seus horários de trabalho muitas vezes não coincidem com os horários de sua filha. No dia do aniversário em questão ela trabalhou no turno da noite estava dormindo quando a menina abriu os primeiros presentes do dia.

Entre os presentes da menina havia um conjunto de “bonecas de princeses” pois a mãe afirma que a filha é “a louca das princesas” e adora tudo relacionado com o tema.

Ela ficou arrasada

Em seu relato, a mãe conta que comprou o conjunto de bonecas meses antes do aniversário da filha ao vê-lo em uma loja. Sua sogra, por outro lado, decidiu seu presente de última hora e comprou roupas ignorando completamente as sugestões enviadas por ela.

“Pensei que a escolha era dela, então tudo bem”. O problema todo aconteceu quando, na noite anterior ao aniversário, a sogra se deu conta de que a neta não gostaria muito do seu presente, e pediu ao filho para trocar o presente comprado por ela com o comprado pela mãe da menina.

“Minha filha chegou da escola animada para me contar sobre as princesas ‘compradas por sua avó'. E eu fiquei com as roupas marrons que minha filha tanto detesta. Minha sogra só ficou quieta e assistiu a tudo com ar de superioridade e fazendo comentários mentirosos sobre ter comprado o presente por se lembrar dela”.

Terminando seu relato, a mulher conta que o marido ficou ao lado de sua mãe e a acusou de “exagerar em sua reação por causa de um simples presente”, mas ele nem ao mesmo tentou entender o lado de sua esposa.

Para os usuários do fórum, a situação é desesperadora: “Eu ficaria furioso com os dois! Você não deve se calar”.

“Eu estaria falando um monte para eles até agora”, finalizou outra pessoa.