A ex-estrela do golfe Paige Spiranac se abriu sobre as barreiras que enfrentou para se destacar como influenciadora esportiva, pois é constantemente criticada por sua aparência, além de não ser levada a sério por seu físico.

Desde que decidiu abandonar sua carreira profissional de golfe para se tornar uma celebridade, Spiranac acumulou um número impressionante de seguidores online, mas nem tudo foi fácil, como detalhado pelo site El Heraldo de México.

No entanto, a ascensão do golfista à fama foi acompanhada de críticas. No passado, Spiranac falou sobre o assédio a que foi submetida online.

Atualmente, ele tem mais de 3,6 milhões de seguidores no Instagram, mas disse que, apesar do que você possa pensar, sua boa figura tem sido uma fonte constante de reclamação para algumas pessoas no esporte.

Jovem denuncia que por ser bonita demais não é levada a sério no mundo do esporte

“O golfe é um espaço muito tradicional e conservador. As pessoas me olham como se eu fosse uma rebelde, porque uso roupas diferentes das que estão acostumadas”, mencionou em seu podcast.

Ela também revelou recentemente que foi rejeitada por uma instituição de caridade de golfe por causa de seu corpo.

“O cara me escreveu de volta e disse: ‘Nós adoraríamos, mas do jeito que nossos membros do conselho veem você, você não pode ajudar.’

Ainda de acordo com as informações, apesar das dificuldades, ela continua correndo atrás dos seus sonhos. Confira:

Com informações do site ‘El Heraldo de México’