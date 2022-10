Foragida é presa após se inscrever em vaga de emprego em delegacia Reprodução - Gabinete do Sheriff do condado de Hudson

Este é o típico caso que muitos têm dúvidas, mas que no final acaba acontecendo. E, para quem está curioso, trata-se da história de Zyeama Johnson, uma mulher de 27 anos, que por meses esteve foragida e que acabou detida após cair em uma “armadilha”. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Johnson era funcionária dos correios do estado da Pensilvânia e foi acusada de cometer fraude, além disso, contava com 10 mandados de prisão expedidos em seu nome, isso porque ela foi convocada por diversas vezes pela corte americana após cometer infrações de trânsito e não compareceu diante da Justiça em nenhuma das oportunidades.

No entanto, após meses foragida, a história de Johnson teve uma reviravolta, quando ela resolveu se inscrever para uma vaga na equipe de segurança do Gabinete do Sheriff do condado de Hudson.

A ‘falsa’ entrevista de emprego

Uma vez inscrita na oportunidade de emprego, os oficiais revisaram a sua situação legal e após comprovarem as determinações judiciais, convocaram a jovem com o pretexto de que ela passaria por uma entrevista.

Ao chegar ao local, imediatamente a polícia decretou sua prisão. Frank Schillari, sheriff encarregado do caso, informou que com a mulher ainda foram encontrados cartões de crédito supostamente roubados.

Detida atualmente em uma penitenciária do condado de Hudson, em Nova Jersey, a jovem espera agora transferência para um centro de detenção da Pensilvânia.

Com Meganoticias.

