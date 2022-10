Ela decidiu viajar para conhecer o amado, mas uma mensagem a pegou de surpresa

Uma mulher foi pega de surpresa por uma mensagem enviada por seu “amado”. Segundo ela, após dois meses de conversas online e dois breves encontros presenciais, o homem precisou deixar o país de forma inesperada e teve uma reação “estranha” quando soube que ela planejava acompanhá-lo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história por meio de uma postagem no Mumsnet, onde pediu apoio dos demais usuários do fórum.

“Nós nos encontramos duas vezes e foram dois encontros incríveis, mas agora ele está trabalhando no exterior há alguns meses. Desde que ele viajou, nós nos falamos todos os dias por ligações ou mensagens”, conta.

“No início dessa semana nós conversamos sobre eu viajar para encontrá-lo e ele detalhou seu itinerário para eu conseguir programar uma folga do trabalho. Na sexta nós conversamos e no sábado fui surpreendida com uma mensagem enviada por ele”.

Ela não sabe o que fazer

Segundo seu relato, o homem enviou a seguinte mensagem: “Preciso me despedir por um tempo, eu realmente preciso parar para pensar no meu futuro, se houver um. Me sinto conectado a voltar para casa e em termos de trabalho não estou numa boa situação. Eu preciso de um tempo e prometo que não tem qualquer ligação com você. Realmente preciso estar aqui onde estou e espero que você me entenda”.

“Estou com o coração destruído, mas ele se tornou uma parte importante da minha vida em tão pouco tempo. Em alguns dias nós conversamos por horas e ele é o único que me liga. Eu me sinto disposta, mas estou confusa”, finaliza a mulher.

Enquanto algumas pessoas ofereceram seu apoio, outras disseram que ela deveria sair do relacionamento enquanto pode. “Vocês saíram duas vezes e já estavam planejando uma viagem no exterior para se encontrar? Busque outras opções. As mensagens não significam nada, siga em frente”.

“Acho que você se apegou rápido demais. Ele parece esquisito e pouco confiável, não é alguém com quem eu me sentiria confortável”, finalizou outra pessoa.