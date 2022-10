Uma mulher de 28 anos revelou que já gastou uma fortuna para se parecer com a Kim Kardashian e não se arrepende.

Como detalhado pelo site El Heraldo de México, Cheri Lee passou por 15 operações em oito anos e gastou mais de 50 mil dólares para se parecer com a socialite. E apesar de ter recebido muitas críticas, ela se diz muito feliz.

Mulher de 28 anos gasta uma fortuna para se parecer com Kim Kardashian e não se arrepende

Segundo o site, Lee é uma sul-coreana que passou por três “elevações” de nádegas e dois aumentos de mama, ela também fez uma plástica no nariz, maçãs do rosto, papada e passou por duas bichectomias.

““Eu amo a minha aparência, mas ainda estou pensando em fazer mais”, disse.

“Nunca vou me arrepender. A única coisa que me arrependo é não ter feito isso antes”, completou.

Ainda de acordo com as informações, a próxima na agenda de Cheri é a lipoaspiração, que ela espera atrair ainda mais atenção.

“Agora tenho um número maior de homens que se aproximam de mim. Sempre fui uma buscadora de atenção, isso me faz sentir sexy. Gosto que as pessoas me elogiam. As pessoas são mais carinhosas quando você é bonita”, finalizou.

Com informações do site ‘El Heraldo de México’