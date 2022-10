Internauta desabafa sobre ter que dividir comida com criança: ‘Não sou o responsável’

Um usuário do Reddit usou a plataforma para relatar um episódio que o deixou incômodo. Sem revelar seu gênero e idade, o internauta realizou o desabafo através do perfil u/awesome_potato831. De acordo com ele, acabou tendo que dividir a comida com uma criança na casa dos pais contra sua vontade.

“Então, estou passando o fim de semana com meus pais, e geralmente cozinho para mim ou peço alguma comida porque não gosto do estilo deles de cozinhar”, iniciou o relato.

“Minha mãe está cuidando de alguns vizinhos e normalmente fica na casa das pessoas com a garotinha. Hoje ela decidiu trazê-la aqui, já que meu cachorro aparentemente é uma boa distração para uma criança de sete anos”, continuou.

Compartilhamento da comida

De acordo com o usuário, ele não tinha ideia de que teriam companhia, então decidiu pedir comida para entrega, enquanto chegava à casa dos pais. O internauta disse ter acreditado que “passaria uma tarde tranquila em frente à TV.”

“Minha mãe abriu a caixa de pizza e chamou a menininha, dizendo como é ótimo que ela goste de pizza, pois não queria comer o que eles haviam cozinhado anteriormente”, escreveu na plataforma.

A pessoa que escreveu o relato contou que a criança também se serviu de suas batatas fritas.

“Então, é claro, eu sou um idiota por fazer uma careta quando vejo que estou pegando sobras da comida que trouxe comigo. Sou um idiota por estar aqui e dizer à minha mãe que não acho legal o que ela está fazendo? Não tenho problemas em dividir minha comida, mas não acho que sou responsável por entreter e alimentar uma criança que minha mãe deveria cuidar”, finalizou ele.

Na rede, o comentário mais votado apontou a atitude do internauta como correta em ter ficado chateado. “Eu sinto que o maior problema é que sua mãe não perguntou se você queria compartilhar antes de oferecer”, disse.

