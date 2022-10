Briga por nome no Instagram fez a noiva não convidar a cunhada para o casamento

Uma mulher buscou apoio no Reddit depois de se envolver em uma grande confusão com a noiva do irmão de seu marido. Segundo ela, a noiva está exigindo que ela abra mão do seu nome de usuário no Instagram.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem foi até o Reddit para questionar os demais usuários da plataforma sobre a maneira como ela está lidando com a situação.

De forma anônima, ela revela que se desentendeu com a cunhada porque ela se recusou a ceder seu nome de usuário do Instagram para que a mulher o utilize após seu casamento.

Segundo seu relato, ela se casou há 1 ano e meio e, após o casamento, mudou o @ de seu Instagram para “@mrs(seu novo sobrenome)”. Apesar de não usar as redes sociais com muita frequência e ter poucos seguidores, ela tem um grande apego ao nome escolhido, mas isso não pareceu melhorar a situação com sua cunhada.

“Eu a ajudei com a lista de presentes na última semana. Enquanto estávamos juntas ela me pediu para mudar o @ do meu IG para que ela pudesse usar a identificação da forma que eu estava usando, eu me recusei e pedi a ela que usasse com algum ponto, número ou traçado para diferenciar as duas contas”.

Ela ficou assustada com a reação da cunhada

Continuando sua história, a jovem revela que no mesmo momento a cunhada explodiu e disse que não faria a alteração com pontos e símbolos por achar algo “esteticamente horrível”, e exigiu que a mulher trocasse seu nome de usuário pois, ao contrário dela, ela possui mais de 10 mil seguidores em sua página.

“Fiquei confusa e disse que não entendia o motivo disso, ela se irritou e disse que eu não mereço ter o controle desse nome porque meus seguidores não chegam nem perto dos dela”.

“Tentei conversar com ela, mas ela começou a agir de forma agressiva comigo. Passei a receber ligação dos amigos dela, dos meus sogros e familiares dizendo que eu arruinei o casamento dela por agir dessa forma. Disseram até mesmo que se eu não abrir mão do nome, não seremos convidados para o casamento”, finalizou a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deve se manter firme em sua decisão: “Se eles vão usar algo tão superficial para te desconvidar do casamento, então por qual motivo você quer ir até lá?”.

“Eu diria para ela que darei o nome para a próxima esposa do seu cunhado”, finalizou outra pessoa.