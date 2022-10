‘A namorada do meu ex acha que eu deveria dar meus filhos para ela’, afirma mãe

Um relato tocante foi compartilhado por uma mulher grávida em um tópico do Reddit. Segundo ela, a atual namorada do pai de seus filhos sugeriu que ela “entregue seus bebês” para serem criados pelo casal como sendo filhos deles.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que descobriu a gestação após ter um relacionamento de três meses com o homem. A descoberta aconteceu pouco depois do término do relacionamento, mas em um momento no qual o homem havia se reconciliado com sua ex.

“Namoramos por 3 meses e ele me deixou para voltar para sua ex-namorada. Logo depois disso eu soube que estava grávida de gêmeos e quanto o avisei, ele ficou extremamente animado. Sua namorada tem problemas de fertilidade e provavelmente não poderá engravidar naturalmente”.

“Quando a namorada dele soube, ela quis me conhecer pois teve um colapso por causa de seus problemas com fertilidade. Ela disse que queria se envolver na gravidez e começou a ditar regras sobre minha gestação como ter um parto em casa e dar fórmula para que os bebês ficassem com eles metade da semana”.

“Na mesma hora eu me levantei e fui embora dizendo que eu seria a responsável por fazer as escolhas sobre meus filhos e meu corpo”.

Ela está preocupada

Segundo o relato, a situação piorou quando a mulher começou a receber diversas mensagens de texto enviadas pela companheira de seu ex com exigências sobre seus hábitos alimentares, rotina diária e até mesmo uma reclamação sobre ter tido a licença maternidade recusada em seu trabalho já que ela não está grávida.

“Ela também passou a querer me acompanhar em consultas e exames e até mesmo fez um anúncio nas redes sociais falando que ‘eles estavam grávidos de gêmeos de maneira não tradicional’. Além disso, ela decidiu fazer uma festa de revelação de gênero e um chá de bebês”.

“Fiquei irritada até que não consegui mais segurar e comentei em sua postagem que eles devem parar de me tratar como barriga de aluguel e que eles não têm qualquer poder ou custódia sobre as crianças até o nascimento delas”, conta a mulher.

Leia também: Ele reservou uma viagem romântica para surpreender a esposa, mas ela não quer ir

Após reafirmar isso para seu ex, ela garantiu que não teria mais contato com eles até que fossem ao tribunal de família decidir sobre a questão.

“Também afirmei que minha mãe seria minha companheira no parto. Desde então eles e seus familiares e amigos estão contra mim e a mãe dela exigiu que eu entregue um dos meus bebês para ela!”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela deve procurar apoio jurídico o quanto antes. “Não estou exagerando, mas procure um advogado agora! Mantenha tudo isso registrado e não fique sozinha com ela”.

“Você realmente está sendo tratada como uma barriga de aluguel e seus filhos como objetos. Você precisa se preparar para brigar pela guarda dos seus filhos, pois o casal não vai melhorar já que seu comportamento doentio está sendo validado pelos amigos e familiares”, finalizou outra pessoa.