Vídeo captura rapidez da cobra caninana para armar ataque

A caninana (Spilotes pullatus), conhecida como a cobra mais rápida do Brasil, voltou a ser assunto na Internet recentemente. Dessa vez, que trouxe um encontro bem de perto com esse animal foi o criador de conteúdo digital Vini Patrick.

Em seu canal no YouTube, que conta com diversos conteúdos do reino animal e tudo que a natureza proporciona, ele mostrou como uma caninana se comportou quando ele a manipulou.

A cobra caninana, que está pendurada no pescoço do jovem, rapidamente arma uma posição de ataque quando a câmera se aproxima.

Para isso, ela fica em formato de “s” e parece disparar um bote. Confira as imagens a seguir:

A cobra caninana não é peçonhenta e não representa perigo ao humano. No entanto, ela é conhecida como brava, pois fica rapidamente em modo de ataque.

Ela pode chegar a 3 metros de comprimento e, além do que podemos ver no vídeo, ela também mantém inflada a região da garganta, movimenta rapidamente a cauda e dispara botes quando está ameaçada de alguma maneira.

“Elas tem um papel importantíssimo na natureza, são ótimas predadoras fazendo um controle biológico tremendo, então jamais matem esses animais pois além de nos ajudar, são inofensivas!!! E nunca efetue um manuseio de algum animal sem a devida experiência, a todo momento tomamos cuidado pra não nos ferir, machucar o animal ou o estressar de mais!”, avisou Vini em seu Instagram, onde mostra uma caninana bem de perto.

É importante recordar que esta cobra pode ser s uma aliada no controle de pragas, pois se alimentando de roedores. No entanto, elas também invadem galinheiros, pois come pintinhos e ovos.

