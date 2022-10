Mulher tenta ‘disciplinar’ o filho do vizinho e é criticada

Uma mulher foi criticada por seu comportamento depois de retirar um dos brinquedos do filho de seu vizinho por acreditar que o menino não estava “sendo disciplinado corretamente” pelos pais.

Segundo relato, compartilhado no Reddit e publicado no The Mirror, a tia do menino decidiu interferir na situação e a repreendeu por tentar “disciplinar” o menino.

No Reddit, a tia do menino foi a responsável por compartilhar a história e começou explicando que recentemente assumiu a custódia de seu sobrinho de 10 anos e que tem consciência de que o menino tem comportamentos ‘raivosos e agressivos’.

“Sei o que está acontecendo com ele e estamos trabalhando nisso. Eu o amo muito, mas acho que chorei tanto com essa situação que nem sei mais como lidar. Por outro lado, minha vizinha acha que tenho que ser mais rigorosa, mas sei que não é esse o caso. Tento apaziguar a situação apenas para ela não se meter, mas está passando dos limites”.

Ela pediu por ajuda

Recentemente, a mulher conta que as coisas se agravaram quando a vizinha decidiu agir de forma ativa.

“Ontem foi um dia difícil e decidi confiscar um brinquedo dele depois de um comportamento ruim. Enquanto ele dormia eu fui até a varanda e levei o brinquedo comigo. Minha vizinha veio e pegou o brinquedo depois de dizer que ele precisava de mais disciplina”.

“Fiquei confusa e pedi o brinquedo de volta e ela disse que ficaríamos melhor sem ele pois ‘ações têm consequências’ e eu exigi o brinquedo. Ela me deu um tapinha no ombro e foi embora com o brinquedo”.

“Eu perdi a paciência e exigi que ela devolvesse o brinquedo ou eu acionaria a polícia. Disse também que seria ridículo uma mulher de 60 anos ser presa por isso, foi aí que ela começou a chorar e gritou que tem 40. Ela jogou o brinquedo em mim e voltou para sua casa chorando”.

A mulher então revela que o marido de sua vizinha veio se desculpar e pediu a ela que fizesse o mesmo por seus comentários rudes. Para o Reddit, ela não precisa fazer isso.

“Que tipo de mulher adulta rouba o brinquedo de uma criança?”, comentou uma pessoa.

“Ela não tinha que se meter, em primeiro lugar. Não se desculpe e fique à vontade para dizer a ela que ações têm suas consequências”, finalizou outra.