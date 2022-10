Mulher surta com filho após ser questionada do porquê abriu sua correspondência (Reprodução/Pixabay - Daniel)

Um breve relato chegou ao Reddit nesta sexta-feira (7), através do perfil de um jovem de 18 anos na plataforma. De acordo com ele, através do usuário u/MennQ, sua mãe explodiu após ser questionada se teria aberto a correspondência do filho.

“Então o correio chegou hoje, naquela hora eu não estava em casa, mas minha mãe estava. Quando cheguei, vi uma carta escrita especificamente para mim. Mas a coisa já estava aberta. Ninguém mais (exceto meu gato) estava em casa no momento”, escreveu o rapaz na rede social.

“Então fui até minha mãe e perguntei sobre isso. Bem, ela enlouqueceu e começou a gritar sobre o quão paranoico eu estava e porque eu estava me comportando tão estranho. Minha mãe continuou assim por um tempo. E mais tarde, começou a falar comigo de novo para me dizer o quão burro e inútil eu era, e como eu afetava a vida dela e tudo isso”, desabafou nas redes.

Reações na web e preocupação

Na rede social, diversos internautas ofereceram apoio ao autor do relato, em relação à atitude da mãe. Os redditors se mostraram preocupados com a reação da mulher após o questionamento do jovem.

“Na verdade, é uma ofensa federal nos EUA. Por favor, considere sair de casa quando possível. Um filho realmente “inútil” denunciaria e mandaria prendê-la”, sugeriu um deles no fórum. “Também é uma ofensa federal no Canadá! Ela não tinha o direito de abrir sua correspondência”, comentou outra pessoa.

“Você é um adulto legal, ninguém pode abrir seu e-mail sem sua permissão (você pode receber informações confidenciais)”, escreveu um dos redditors na seção. “Além disso, a reação de sua mãe foi exagerada e bizarra. Ela explodiu e então começou a te culpar sobre sua vida, quando você só fez uma pergunta a ela. Não é um bom sinal.”

